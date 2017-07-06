HBB 'den Reyhanlı'da Zemin İyileştirme Çalışması

HBB 'den Reyhanlı'da Zemin İyileştirme Çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Reyhanlı ilçesine bağlı Kumtepe Mahallesi'nde asfalt çalışması öncesi zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

HBB 'den Reyhanlı'da Zemin İyileştirme Çalışması


KUMTEPE MAHALLESİ YENİ YOLUNA KAVUŞTU

Reyhanlı ilçesine bağlı Kumtepe Mahallesi'nde ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yıpranan ve vatandaşlara ulaşım sıkıntısı yaşatan yolların durumuna duyarsız kalmayarak çalışma başlatan HBB ekipleri, zemin iyileştirme çalışmaları ile halkın yüzünü güldürdü.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Daha kaliteli, temiz ve güvenli bir yola kavuşan Reyhanlılı vatandaşlar, tarım arazilerine yakınlığı sebebiyle önem arz eden yolda özverili çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri aracılığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.