HBB'den Konarlı Caddesi'ne sathi kaplama
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HBB'den Konarlı Caddesi'ne sathi kaplama

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının yeni adresi Arsuz ilçesi oldu.

25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:12
HBB'den Konarlı Caddesi'ne sathi kaplama

Olumsuz hava koşullarına rağmen 'ın her ilçesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir ekipleri, ilçesi Mahallesi'ne bağlı Konarlı Caddesi 165. Sokak'ta sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Sathi kaplama çalışmalarının tamamlanması ile cadde sakinlerinin temiz ve güvenli bir yolda ulaşım sağlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler
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