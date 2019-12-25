HBB'den Konarlı Caddesi'ne sathi kaplama

25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:12

Olumsuz hava koşullarına rağmen Hatay'ın her ilçesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir ekipleri, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne bağlı Konarlı Caddesi 165. Sokak'ta sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Sathi kaplama çalışmalarının tamamlanması ile cadde sakinlerinin temiz ve güvenli bir yolda ulaşım sağlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler