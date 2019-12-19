HBB'den kış aylarında sıkı önlem

19.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:44

Ani yağışlarda taşkınlarının önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz eden bölgelerde dere temizliği konusunda titiz çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde dere temizliği çalışmalarına başladı.

Derenin etrafını temizleyerek olası taşkınların yaşanması önleyen ekipler, halkın yağışlı günlerde tedirgin olmaması amacıyla çalışmalarının en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HATAY'IN 15 İLÇESİNDE DEVAM EDECEK

Hatay'ın 15 ilçesindeki tüm dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten ekipler, dere yataklarını dolduranot, çamur ve atıkları temizleyerek hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya hem de yağan yağmurlar nedeniyle olası bir tehlikenin önüne geçileceğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler