HBB'den kent sorunlarına hızlı müdahale

06.09.2019 14:54

İlçe veya iş ayrımı yapmadan hizmet üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı vatandaşları ve esnafı rahatsız edip halk sağlığı sorununa yol açan bir olumsuzluğu daha iki günlük çalışma ile ortadan kaldırdı.

Antakya İlçesinde bulunup Hacı Ömer Alpagot ile Haraparası Mahallelerinden geçerek Asi Nehri'ne dökülen Hacı Görüş Deresi yatağında yoğun şekilde biriken çöp ve atıkların vatandaşlarca bildirilmesi ile harekete geçen ekipler, dere yatağındaki kirliliği ortadan kaldırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca oluşturulan ve kangrene dönüşen sorunlara hızlı müdahale ile öne çıkan Mobil Temizlik Ekibinin gerçekleştirdiği çalışma ile dere yatağındaki çöp ve atıklar toplanarak poşetler aracılığıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Dere yatağı etrafında bulunan konutlarda ikamet eden vatandaşlar dere yatağındaki kirlilik nedeniyle pis koku ile haşerelerin türediğini ifade ederken; Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun; dere yatağında gerçekleştirilen temizlik sonucu atıkların çoğunun insan eliyle dere yatağına atılmış plastik su şişesi, plastik poşet gibi organik olmayan atıklar olduğunu tespit ettiklerini, bu atıkların dere yatağından Hatay'ın incisi olarak bilinen Asi Nehri'ne taşındığını ve Hatay'a yakışmayan görüntü ortaya çıktığını belirtti. Özellikle temizlenen dere yatağı civarında ikamet eden vatandaşlara ve tüm Hataylılara seslenen Dolğun; Hatay'ın temiz bin kent olarak anılmasının kent sakinlerinin elinde olduğunu bu nedenle dere yataklarına ve doğanın hiçbir alanına çöp atılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiği ifade etti.

Kaynak: Bültenler