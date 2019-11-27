HBB'DEN II. Bölgede dilenci operasyonu
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HBB'DEN II. Bölgede dilenci operasyonu

Hatay halkının güvenliği ve huzuru için önlemler alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere operasyon düzenledi.

27.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:07
HBB'DEN II. Bölgede dilenci operasyonu

'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde operasyon düzenleyen HBB 2.Bölge Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haksız bir şekilde ve emek harcamadan para kazananların önüne geçebilmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor.

Vatandaşların huzur, güven ve rahatı için gece gündüz demeden çalışan HBB zabıta ekipleri, kent genelinde dilenci operasyonlarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler
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