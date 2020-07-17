HBB'den eğitim kurumlarına destek Hatay Büyükşehir Belediyesi, geleceğin mimarı olan öğrencilerin ruh ve beden gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Bilgi ve kültür birikimi yüksek nesillerin yetişmesi için kalıcı hizmetlerin altına imza atan Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki eğitim kurumlarında nitelikli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Eğitim kurumlarının daha elverişli şartlara erişebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden HBB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Antakya Büyükdalyan Şehit Adem Döğüşğen İlkokul ve Ortaokulu'nda 400 metrekare bordür, kilitli parke taşı ve 625 metrekare beton saha yapımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekipleri ayrıca, Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 1200 metrekare beton saha yapımı gerçekleştirerek eğitime katkı sundu.

Kaynak: Bültenler