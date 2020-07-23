HBB'den bölge hastanesi civarında temizlik çalışması
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HBB'den bölge hastanesi civarında temizlik çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

HBB'den bölge hastanesi civarında temizlik çalışması
23.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:54

Şehir merkezlerinde, ana cadde ve yollarda temizlik personeli vasıtasıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına yol süpürme makinaları dâhil edilerek Hatay'a yakışan temizlik görünümü sağlanıyor.

Mobil Temizlik Ekibi hem rutin çalışmalarına hem de ihtiyaç gerektiren noktalardaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Bölge Hastanesi civarının temizliğini gerçekleştiren Mobil Temizlik Ekibi cadde üzerinde, kaldırım kenarlarında ve refüjlerde biriken çöp ve atıkları toplayarak alandan uzaklaştırdı.

Çalışmalar ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından gerçekleştirilen açıklamada ihtiyaç olan her yerde temizlik çalışmalarının devam edeceğini, temizliğin büyük önem arz ettiği pandemi sürecinde şehir temizliğinin sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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