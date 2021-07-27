HBB'DEN 82. yıla özel 82 metrelik künefe
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HBB'DEN 82. yıla özel 82 metrelik künefe

HBB'DEN 82. yıla özel 82 metrelik künefe
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü etkinlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37.si düzenlenen festivale 82 metrelik künefe damga vurdu.

Antakya Atatürk Parkı'nda yapılan künefe şenliğine Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, HBB daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özkaya, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra, Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alan künefe vatandaşlara ikram edildi.

82. yıla özel hazırlanan 82 metrelik künefe vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalin çok güzel olduğunu söyleyen Hataylılar, festivalin şehrin tanıtımına büyük katkısı olduğunu belirtti.

Şenliğin sonunda HBB Mehteran Takımı marşları ve HBB Halk Oyunları Ekibi de gösterileri ile vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasını sağladı.

Kaynak: Bültenler

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