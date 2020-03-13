HBB çevre bilincini geliştirme eğitimlerine devam ediyor Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çevre Bilincini Geliştirme Eğitimleri devam ediyor.

"Yeni Nesiller Doğayı Yeniler" sloganı ile gerçekleştirilen ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının hedeflendiği proje, devlet ve özel okullarda hayata geçiriliyor.

İlk ve ortaokullarda devam eden eğitimler ile çöp, atık ayırımı, geri dönüşüm ve atıkların tekrar kazanılması, küresel ısınma ile iklim değişikliği gibi konularda bilgi aktarılarak öğrencilere bilinç aşılanıyor. Farkındalık yaratan eğitimde, her bir bireyin çevre konusunda yapabilecekleri, tükenen su kaynakları ve gereksiz su israfı konuları da işlendi.

DOLĞUN: SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞEBİLECEĞİ BİR ÇEVRE OLUŞTURABİLMEK İÇİN TOPLUMUN ÇEVREYE YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRMEK GEREKİR

Eğitim çalışmaları ile bireylerde erken yaşta bilinç oluşturarak çevre konusunda duyarlı nesillerin yetişmesini hedeflediklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun; "Eğitimler 15 ilçede, ilçe kaymakamlıkları ile koordineli bir şekilde belirlenen devlet okullarında ve özel okullarda gerçekleştiriliyor. Projenin başladığı gün olan 6 Şubat'tan bugüne kadar 17 okulda 2808 öğrenciye çevre bilincini geliştirme eğitimi verildi. Sağlıklı nesillerin yetişebileceği bir çevre oluşturabilmek için toplumun çevreye yaklaşımını değiştirmek gerekir. Eğitim çalışmaları önümüzdeki günlerde yeni okullar ile devam edecek. Hedefimiz çevre konusunda bilinçli bir nesil yetiştirilerek doğal kaynakların ve çevresel değerlerin korunmasını sağlamak" açıklamalarında bulundu.

Öğrencilerin birer 'Gönüllü Çevre Elçisi' ilan edilerek, çevre sorunları konusunda duyarlı bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığı eğitimlerin sonunda; yeşeren kalemler hediye edildi. Ayrıca yetkililer kalemlerde bulunan tohumların öğrenciler tarafından ekilmesi ve yetiştirilmesi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Bültenler