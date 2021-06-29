HBB altyapı çalışmalarında ara vermiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarını il genelinde kararlılıkla sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, farklı ilçe ve mahallelerde yürüttüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor.

HBB ekipleri, Arsuz Üçgüllük Mahallesi'ndeki kanalları temizledi ve kanalda oluşabilecek olası tıkanmaların önüne geçmiş oldu.

Büyükşehir ekipleri ayrıca Hassa'nın Yuvalı ve Delibekirli mahalleleri ile Samandağ'ın Aknehir ve Vakıflı mahallelerinde büz döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler