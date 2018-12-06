Hazro'daki Yazgı Ortaokulu Tadilat Edilecek

Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Yazgı Ortaokulu tadilattan geçirilerek, okulun eksiklikleri giderilecek.

Hazro Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki Yazgı Ortaokulu ile ilgili bazı internet sitelerinde yayınlanan "Bu nasıl eğitim yuvası?" başlıklı haber ile ilgili kaymakamlık tarafından inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında yayımlanan, ilçemiz Yazgı Mahallesi Ortaokulu'nu konu alan 'Bu Nasıl Eğitim Yuvası?' başlıklı haber üzerine Kaymakamlığımız tarafından derhal adı geçen okulda inceleme yapılmış. İnceleme raporunda tespit edilen eksiklik ve sorunların ivedilikle giderilmesi için gerekli malzeme alımı ve iş gücü temini gerçekleştirilmiş 10 Aralık Pazartesi gününe kadar okulun tadilatının tamamlanması planlanmıştır."

Açıklamada, sorumlu personel hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı da bildirildi.