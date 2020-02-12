Hazro'da okullara kar tatili
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Hazro'da okullara kar tatili

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

12.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:45
Hazro'da okullara kar tatili

'ın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.


Hazro Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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