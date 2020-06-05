Hazreti Süleyman Camisi'nde cuma namazı
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Hazreti Süleyman Camisi'nde cuma namazı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kısmen kaldırılmasının ikinci haftasında cumaya giden vatandaşlar, özellikle 27 şehit sahabe türbesinin bulunduğu Hz. Süleyman Camisi'nin avlusunu doldurdu.

Hazreti Süleyman Camisi'nde cuma namazı
05.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:30

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kısmen kaldırılmasının ikinci haftasında cumaya giden vatandaşlar, özellikle 27 şehit sahabe türbesinin bulunduğu Hz. Süleyman Camisi'nin avlusunu doldurdu.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından bu hafta da kentte belirlenen park, meydan gibi açık alanlar ve cami avlularında cuma namazı kılındı.

Kent genelinde hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınan cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler, tedbirler kapsamında kapalı tutuldu.

Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu kentte seccadeleri ile gelen vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu. Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirler yoğun şekilde uygulanırken görevliler tarafından seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.

Cuma namazının kılındığı açık alanlardan biri de kentin ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının yer aldığı, dün ziyarete açılan İçkale ile Hz. Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinin avlusu oldu.

"Aylar sonra burada cuma namazı güzel duygu"

Vatandaşlardan Özcan Güner, uzun bir aradan sonra bu camide namaz kılmanın sevincini yaşadığını söyledi.

"Burası doğup büyüdüğümüz mahalle. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Serbestçe girip dolaştığımız bir mekandı. Aylar sonra burada cuma namazı kılmak güzel bir duygu. Kaybetilmiş bir şeyi tekrar kazanmak gibi." diyen Güner, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güner, "Elhamdulillah, Rabbim bizi böyle ağır süreçlerle imtihan etmesin, bizi mabedlerimizden ayrı bırakmasın inşallah. Burada namaz kılarken büyük huzur duyduk. Temennimiz eski günlerde olduğu gibi cemaatle yan yana saf tutarak namaz kılacağımız günlerin gelmesi." dedi.

Dabanoğlu Mahallesi Muhtarı Abdullah Babrak da Hz. Süleyman Camisi'nde namaz kılamamanın burukluğunu yaşadığını belirterek, bugün bu kutsal mekanda namaz kılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Çok güzel duygular içindeyiz. Burası maneviyatı çok yüksek bir yer. Buranın atmosferi bambaşka. Çok mutluyuz. Namaz kıldık. İnşallah daha güzel günler de gelir." ifadelerini kullanan Babrak, yetkililerin koronavirüsle ilgili çağrılarına uymanın önemine değindi.

Babrak, tedbirlere uyularak koronavirüsün atlatılabileceğine inandığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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