Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği

28.09.2019 15:06

Asırlardır Mevlevi usüllerine göre Hazreti Mevlana'nın dergahında pişirilen ve unutulmaya yüz tutmuş aşure kaynatma merasimi, 94 yıl aradan sonra Konya'da İnsan ve İrfan Vakfı tarafından yeniden başlatıldı.

Mevlana Türbesi'nin avlusunda, Mevlevi usüllerine göre kaynatılan ve 94 yıl aradan sonra yeniden uygulanmaya başlanan gelenekte, 3 ton aşure yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu da kazanların kaynadığı sırada ilahi söyledi.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir geleneği başlatmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi biz yapan merasimleri diri tutmak zorundayız. Bunlardan biri de AŞ geleneğidir. Aşure geleneği, hüzünle muhabbetin birleştiği, bizi biz yapan değerlerin belli bir merasimle insanlara sunulmasıdır." dedi.

"Burada birbirinden farklı hububatlar herkesin sevdiği bir yiyeceğe dönüşüyor ama en önemlisi, Konya'da 94 yıldır yapılmayan ancak bundan önce asırlarca devam etmiş bir geleneği Hazreti Mevlana'nın dergahında yeniden başlattık." ifadesini kullanan Çıtlak, "Konya'daki bu asitanede Hazreti Hüseyin efendimizden başlayarak tüm şehitlerimiz anılırdı ve bu AŞ herkese dağıtılırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile vakfımızın katkılarıyla güzel insanlarla bu aşureyi kaynatıyoruz. Bu aşure normal bir aşure değil. En az 400 senelik geleneklerle kaynatılıyor. Yani tamamıyla geçmişteki gibi aslına uygun bir şekilde yapılıyor." diye konuştu.

Merasimin ardından 3 ton aşure, türbeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: AA