Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik" Konferansı Düzenlendi

Yağlıdere İlçe Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül, bir düğün salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanların kandillerinin mübarek olmasını diledi.

Mevlid Kandili ile Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutladıklarını ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde çok önemli gelişmelere sebep olan insanların gönlüne ferahlık, düşüncelere berraklık kazandıran bu mutlu doğum, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. İnsan ilişkilerin zayıfladığı, arkadaşlık, komşuluk, akrabalık bağlarının yok olmaya başladığı günümüzde Sevgili Peygamberimizi tanımaya, onu anlatmaya ve ona tam anlamıyla bağlanmaya ne kadar çok ihtiyacımız var. Sevgili Peygamberimiz gibi ideal bir eş, şefkatli ve sıcak bir baba, hassas ve uyumlu bir komşu, özüyle sözüyle dosdoğru bir tüccar, samimi gönülden bir dost, adil ve dosdoğru konuşan bir devlet adamı olmak onun yüce mirasına sahip çıkmak zorundayız."

Etkinliğe Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.