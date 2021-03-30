"Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği salgın nedeniyle iptal edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfınca, Diyarbakır'da yapılacağı duyurulan "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği salgın nedeniyle iptal edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfınca, Diyarbakır'da yapılacağı duyurulan "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği salgın nedeniyle iptal edildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, ülkenin salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket etmenin önemine işaret edildi.

"Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenleneceğinin daha önce duyurulduğu belirtilerek, "Üzüntüyle belirtmek isteriz ki bu yıl düzenlemeyi planladığımız etkinliğimizi son günlerde meydana gelen vaka artışları nedeniyle iptal ediyoruz. Yapılacak etkinlik, salgın hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olabileceği için böyle bir karar aldık. Muhakkak ki sadece Türkiye değil, ülke dışından da katılımların olacağı öngörülen etkinlikte risk faktörünün büyümesi bizi böyle bir karar almaya sevk etti." ifade edildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da programların çevrimiçi yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlığın kurtuluşu için Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) getirdiği ilahi mesajı anlatacağız. İfsad çalışmalarına karşı ıslah ve ihya çabalarını sürdüreceğiz. Rabbimizden dileğimiz, insanlığı salgın musibetinden muhafaza etmesidir, hastalığın son bulması için sebepler yaratmasıdır. İnşallah, özlemle beklenen kitlesel etkinliklerimizi icra edeceğimiz günler kısa zamanda gelecektir."

Diyarbakır'da her yıl nisanda Nevruz Parkı'nda çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı, ilahilerinin okunduğu etkinlik, salgın nedeniyle geçen yıl da yapılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan