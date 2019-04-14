Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Mahallesindeki alanda Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit, şiir ve ilahiler okundu.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Hamdin Aslan yaptığı konuşmada, Müslümanların kurtuluşunun peygamberi anlamaktan geçtiğini belirterek, peygamber ahlakının, ilme ve alime sahip çıkmayı gerektirdiğini söyledi.

Aile kurumunun korunmasını isteyen Aslan, şöyle konuştu:

"Çünkü aile toplumun çekirdeği ve korunması gereken kutsal bir müessesedir. Peygamber adaleti, aile kurumunu nikah akdi ile güvenceye alır. Çünkü neslin devamı ve toplumsal dengenin sağlanması ancak evlilik kurumu ile mümkündür."

"Dokunulmazlık altına alır"

İslam kardeşliğinin önemine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

"Peygamber ahlakı İslam kardeşliğini önceler. Çünkü kardeşlik, Müslüman bireyden ümmet inşa etme anlayışını esas alır, her türlü İslam dışı anlayışlar, kavmiyetçilik ve milliyetçilik cahiliye adetlerindendir. Peygamber adaleti, ümmeti bir bütün olarak kabul eder ve dokunulmazlık altına alır."

Yoğun katılımın olduğu etkinlik yapılan duayla son erdi.

Kaynak: AA