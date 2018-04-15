Gaziantep'te, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği, binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep İl Koordinatörü Mustafa Kaya, binlerce kişinin katılımıyla Çıksorut Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel hale getirilen etkinliğin, Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Bu yıl nisan ayında Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda Hz. Muhammed'i anlama ve sünnetini yaşama temasıyla etkinlikler düzenlendiğini aktaran Kaya, "Bu etkinliklerdeki amacımız, bugün ümmet paramparça olmuş vaziyette. Aralarında derin görüş ayrılıkları bulunmakta. Bu sebeple nerede kan ve gözyaşı varsa nerede kadınların feryadı varsa bakıyorsunuz, o beldeler Müslüman beldeleridir." diye konuştu.

Kaya, zalim ve kafirlerin bu kadar Müslümanlara saldırmalarının nedeninin güçlü olduklarından kaynaklanmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onları bu kadar saldırgan yapan sebep, Müslümanlar arasındaki itilaf ve bölünmüşlüktür. Bu görüş ayrılığına rağmen tüm ümmeti bir araya toplayacak kişi Hz. Peygamberdir. Onun hayatını yaşamak mecburiyetindeyiz. Onun hayatını yaşarsak bir oluruz, tek oluruz. Bu nedenle nisan ayı boyunca binlerce salavat getirdik. Bu meydanlarda Peygamber efendimizin adını anıyoruz. Buradaki etkinliğe katılanlara teşekkür ediyoruz."

Konuşmanın ardından çocuklar tarafından şiirler okundu, ilahiler söylendi.

Etkinliğe katılanlar ellerinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla sık sık tekbir ve salavatlar getirdi.