Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" Etkinliği Düzenlenecek

Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hz. Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlenecek.

Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörü Mustafa Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Hazreti Muhammedi'n hayatını anlatarak, onu bir nebze olsun tanıtmak olduğunu söyledi.

Etkinliği 15 Nisan Pazar günü gerçekleştireceklerini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Hz. Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliğinin çalışmalarına bugünden başladık. Gazi şehrimizin tüm meydanlarına, sokaklarına bu konuyla ilgili afişlerimizi asacağız. Cuma namazından itibaren merkez ve ilçe camilerinde el ilanı dağıtacağız. Tespit ettiğimiz mahallelerde el ilanı ve Efendimizi anlatan kitaplar dağıtacağız. İnsanlık ancak Efendimizi anlayarak ve sünnetini yaşayarak huzura erecek. Peygamber Efendimizin hayatını bir nebzede olsun anlatmak istiyoruz."