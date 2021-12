Hazreti Mevlana'nın Vuslat yıldönümü anısına yapılan satranç turnuvasının başvuruları başladı

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Satranç Turnuvası'na başvurular başladı.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü anısına düzenlenen ve Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvaya başvurular, 14 Aralık'a kadar satranc.karatay.bel.tr adresinden alınacak. Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip 2021 - 2022 yılı vizesi yapılmış, 2015 ve öncesinde doğan, lisans ili Konya olan sporcular katılabilecek. Turnuvanın ilk turu 17 Aralık Cuma günü saat 14.30'da, son tur yani final ise 19 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dereceye girenler ödüllendirilecek

7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 ve 13-14 yaş kategorilerinde düzenlenecek turnuvada kendi kategorilerinde dereceye girenlere madalya ve kupanın yanı sıra para ödülü de verilecek. Buna göre her kategorinin birincisi 1500 TL, kupa ve madalya; her kategorinin ikincisi 1000 TL, kupa ve madalya; her kategorinin üçüncüsü ise 500 TL, kupa ve madalyayla ödüllendirilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın tüm insanlık için önemli bir değer olan Hazreti Mevlana'nın anılmasına vesile olacağını ifade ederek, turnuvaya katılacak bütün genç beyinlere başarılar diledi. Başkan Kılca, "Hayatı boyunca bilginin, ilmin ve hoşgörünün simgesi olmuş Hazreti Mevlana'nın diyarı Karatay'da, Hazreti. Pir'in anısına böyle bir turnuva düzenlemeyi arzu ettik. Satranç gibi tamamen akla ve bilime dayalı bir sporun şehrimizde ve Karatayımızda yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Belediye olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek" dedi. - KONYA

