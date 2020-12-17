Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı (1)

17.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:53

Mevlana Kültür Merkezi "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı Kuran-ı Kerim tilaveti Naat-ı Şerif okunması Sema Ayin-i Şerifinin başlaması KONYA - Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi

"Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı

Kuran-ı Kerim tilaveti

Naat-ı Şerif okunması

Sema Ayin-i Şerifinin başlaması KONYA - Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı düzenlendi.

(1)

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - 'Mevlevi Mukabele-i Şerif' programı (1)
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - 'Mevlevi Mukabele-i Şerif' programı (1)
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - 'Mevlevi Mukabele-i Şerif' programı (1)
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - 'Mevlevi Mukabele-i Şerif' programı (1)
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - 'Mevlevi Mukabele-i Şerif' programı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Ryan Babel Erol Bulut Burak Yılmaz Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı (1) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:53:19. #1.15#
title