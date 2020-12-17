Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü - "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı (1)
17.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:53
Mevlana Kültür Merkezi "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı Kuran-ı Kerim tilaveti Naat-ı Şerif okunması Sema Ayin-i Şerifinin başlaması KONYA - Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi
"Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı
Kuran-ı Kerim tilaveti
Naat-ı Şerif okunması
Sema Ayin-i Şerifinin başlaması KONYA - Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programı düzenlendi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru