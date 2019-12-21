Hazreti Mevlana Beyşehir'de şiirlerle anıldı
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Hazreti Mevlana Beyşehir'de şiirlerle anıldı

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, Beyşehir ilçesinde düzenlenen programda öğretmenler tarafından seslendirilen şiirlerle anıldı.

21.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:30
Hazreti Mevlana Beyşehir'de şiirlerle anıldı

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, ilçesinde düzenlenen programda öğretmenler tarafından seslendirilen şiirlerle anıldı.


Beyşehir Belediyesi ev sahipliğinde Beyşehir Sahne Sanatları Kulübü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Öğretmenler tarafından şiirlerin okunduğu programda, sahneye çıkan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da okuduğu Mevlana şiiri performansıyla beğeni topladı.

Semazen gösterilerinin de yer aldığı etkinlik "Mevlana Fotoğraf Yarışması"nda sergilemeye layık görülen Mevlana fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışıyla son buldu.

Kaynak: AA
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