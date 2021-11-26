Hazmı Hafız ŞENEL hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Arzular Kabaköy Beldesi sakinlerinden Ali Şükrü, Mehmet Akif ve Ömer Faruk ŞENEL'in babaları İsmail ve Sabri ŞENEL'in amcaları Hazmı Hafız ŞENEL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Mehmet Akif ŞENEL: 0532 215 46 29

26 Kasım 2021, Cuma

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet