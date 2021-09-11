Hazırlık Yeterlik Sınavı Sınav Salonları ve Öğrenci Listeleri
İngilizce (L) kuru salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.İngilizce (D) kuru salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.Almanca salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.Arapça salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
İngilizce (L) kuru salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
İngilizce (D) kuru salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
Almanca salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
Arapça salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
Fransızca salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
Rusça salonlarınızı öğrenmek için buradan giriş yapınız.
Not: Sınava girecek öğrencilerin yanında mutlaka aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu gösteren belge bulunmalıdır. Aksi takdirde öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Listede ismi çıkmayan öğrenciler, 0332 223 32 23 nolu telefondan bilgi alabilirler.
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