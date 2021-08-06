HAZIRLIK TURNUVASINDA MADALYA KAZANAN KARATECİLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

HAZIRLIK TURNUVASINDA MADALYA KAZANAN KARATECİLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİFerizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 16 Temmuz tarihinde Camili ilçesinde düzenlenen kulüpler arası hazırlık turnuvasında 34 madalya kazanan Ferizli Halk Eğitim Merkezi karate sporcularının ödül törenine...

HAZIRLIK TURNUVASINDA MADALYA KAZANAN KARATECİLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 16 Temmuz tarihinde Camili ilçesinde düzenlenen kulüpler arası hazırlık turnuvasında 34 madalya kazanan Ferizli Halk Eğitim Merkezi karate sporcularının ödül törenine katılarak sporcuları tek tek tebrik etti. Törende Kick Boks hocası İbrahim Şen'in öğrencilerinin gösterileri geceye damga vurdu.

6 Altın 8 Gümüş 20 Bronz Madalya

Şanlı Türk Bayrağına ithafen Camili ilçesinde düzenlenen kulüpler arası karate hazırlık turnuvasında dereceye giren sporcular için Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi. Başarılı antrenör Fatma Özel antrenörlüğün de turnuvaya hazırlanan 34 sporcunun tamamı madalya ile geri döndüler. Turnuvada Ferizlili sporcular 6 altın, 8 gümüş ve 20 bronz madalya kazanırken, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, sporculara, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına bastırılan "Dinlediğim Halit Molla" isimli kitap hediye etti.

Başarı başarıyı getirecektir

Başkan Gündoğdu, yaptığı açıklamada, turnuvada Ferizli'yi temsil eden ve madalya kazanan sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Karatenin yanında diğer spor branşlarına da ağırlık verdiklerine dikkati çeken Başkan Gündoğdu, sporun her türünü desteklediklerini anlattı.

"Gençlerimiz spor yaparak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor" diyen Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, "Öncelikle başarının mimarları hocalarımızı, velilerimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Ferizli'mize bu sevinci yaşatan çocuklarımızla gurur duyuyorum. İnanıyorum ki başarı başarıyı getirecektir. Belediye olarak biz de elimizden gelen en büyük gayreti göstererek, gençlerimizi spora teşvik etmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başarılı sporcular yetiştirmek, en büyük arzumuzdur

Antrenör Fatma Özel, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek "Sporcularımızın elde ettiği başarılar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İlçe yöneticilerimizin her şampiyona sonrası sporcularımızı ödüllendirmesi, bizleri daha iyi motive ediyor. Bu yüzden tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bizde elimizden gelenin en iyisini yaparak Ferizli'de başarılı sporcu sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Ferizli Halk Eğitim Merkezi karate kursu öğrencileri gösteri sundu. Çocukların gösterisi izleyicileri mest ederken, sık sık alış topladı.

Karate gösterisinden sonra törene katılan Kick Boks hocası İbrahim Şen'in sporcuları etkinlik düzenledi. Müsabaka şeklinde geçen gösteri nefesleri kesti ve birbirinden güzel hareketler ile geceye damgasını vurdu

Gösterilerin ardından Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve ilçe protokolü sporculara madalyalarını verdi. Öte yandan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına bastırılan "Dinlediğim Halit Molla" isimli kitap, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu tarafından sporculara hediye edildi.

Foto Galeri için tıklayın... 06. 08. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 16 Temmuz tarihinde Camili ilçesinde düzenlenen kulüpler arası hazırlık turnuvasında 34 madalya kazanan Ferizli Halk Eğitim Merkezi karate sporcularının ödül törenine katılarak sporcuları tek tek tebrik etti. Törende Kick Boks hocası İbrahim Şen'in öğrencilerinin gösterileri geceye damga vurdu.

6 Altın 8 Gümüş 20 Bronz Madalya

Şanlı Türk Bayrağına ithafen Camili ilçesinde düzenlenen kulüpler arası karate hazırlık turnuvasında dereceye giren sporcular için Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi. Başarılı antrenör Fatma Özel antrenörlüğün de turnuvaya hazırlanan 34 sporcunun tamamı madalya ile geri döndüler. Turnuvada Ferizlili sporcular 6 altın, 8 gümüş ve 20 bronz madalya kazanırken, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, sporculara, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına bastırılan "Dinlediğim Halit Molla" isimli kitap hediye etti.

Başarı başarıyı getirecektir

Başkan Gündoğdu, yaptığı açıklamada, turnuvada Ferizli'yi temsil eden ve madalya kazanan sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Karatenin yanında diğer spor branşlarına da ağırlık verdiklerine dikkati çeken Başkan Gündoğdu, sporun her türünü desteklediklerini anlattı.

"Gençlerimiz spor yaparak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor" diyen Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, "Öncelikle başarının mimarları hocalarımızı, velilerimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Ferizli'mize bu sevinci yaşatan çocuklarımızla gurur duyuyorum. İnanıyorum ki başarı başarıyı getirecektir. Belediye olarak biz de elimizden gelen en büyük gayreti göstererek, gençlerimizi spora teşvik etmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başarılı sporcular yetiştirmek, en büyük arzumuzdur

Antrenör Fatma Özel, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek "Sporcularımızın elde ettiği başarılar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İlçe yöneticilerimizin her şampiyona sonrası sporcularımızı ödüllendirmesi, bizleri daha iyi motive ediyor. Bu yüzden tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bizde elimizden gelenin en iyisini yaparak Ferizli'de başarılı sporcu sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Ferizli Halk Eğitim Merkezi karate kursu öğrencileri gösteri sundu. Çocukların gösterisi izleyicileri mest ederken, sık sık alış topladı.

Karate gösterisinden sonra törene katılan Kick Boks hocası İbrahim Şen'in sporcuları etkinlik düzenledi. Müsabaka şeklinde geçen gösteri nefesleri kesti ve birbirinden güzel hareketler ile geceye damgasını vurdu

Gösterilerin ardından Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve ilçe protokolü sporculara madalyalarını verdi. Öte yandan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına bastırılan "Dinlediğim Halit Molla" isimli kitap, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu tarafından sporculara hediye edildi.

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Kaynak: Habermetre