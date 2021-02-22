Hazırlık sınavında Pınar Karşıyaka güldü
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Hazırlık sınavında Pınar Karşıyaka güldü

22.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:17
Hazırlık sınavında Pınar Karşıyaka güldü

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen arada İzmir ekiplerinin oynadığı hazırlık maçında Pınar Karşıyaka, Petkimspor'u 74-71 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen arada İzmir ekiplerinin oynadığı hazırlık maçında Pınar Karşıyaka, Petkimspor'u 74-71 mağlup etti. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Karşıyaka'da A Milli Takım'daki Metecan Birsen ile Fransa Milli Takımı forması giyen M'Baye oynamadı. Petkim'de Litvanya Milli Takımı'na giden Vasiliauskas kadroda yer almadı. 

Karşılaşmanın ilk periyodunu Pınar Karşıyaka 24-20, devreyi ise Petkimspor 37-36 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu 56-56 eşitlikle sona eren müsabakadan Kaf-Kaf 74-71 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da Henry'nin 14 sayı ile oynadığı maçın en skorer ismi Petkimspor'da 18 sayı kaydeden Okben oldu. Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçı öncesi ay-yıldızlı ekipten çıkarılan Metecan'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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