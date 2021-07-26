Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek
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Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek

Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi 14 günlük çalışma sürecini değerlendiren TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, "Sezon öncesi 3 veya 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz.

Yeni sezon öncesi 14 günlük çalışma sürecini değerlendiren TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, "Sezon öncesi 3 veya 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Oynayacağımız maçlar bizim için taktik olarak bir ölçü ama sonuçları açısından, ligin değerlendirilmesi açısından bir önem arz etmiyor. Bu maçlarda eksiklerimizi görüp o yönde bir çalışma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor, günde çift antrenman yaparak 2021-2022 sezonuna hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi 14 günlük çalışma sürecini değerlendiren Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, "12 Temmuz'da kendi tesislerimizde start verdik. 14 günde sadece bayramdan dolayı oyuncularımıza 3 gün izin verdik. Kalan 11 günde sabah-akşam olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımın performansından oldukça memnunum. Hepsi canla başla çalışıp, istediklerimizi harfiyen yerine getiriyorlar. Biraz yorucu geçmesine rağmen oyuncuların performansları çok memnun edici. Sezon öncesi 3 veya 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Oynayacağımız maçlar bizim için taktik olarak bir ölçü ama sonuçları açısından, ligin değerlendirilmesi açısından bir önem arz etmiyor. Bu maçlarda eksiklerimizi görüp o yönde bir çalışma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Teknik Direktör Kazım Akgün, "Yeni sezon öncesi kadromuza 8 oyuncu takviye yaptık. Bunların 2'si kaleci. Orta sahaya oyuncu bakıyoruz. Alternatifli bir kadro oluşturmayı planlıyoruz. Hücum ya da savunma bölgesine bizim işimize yarayacak bir futbolcu bulduğumuzda da onu değerlendiririz. Yönetim kurulumuzun görüştüğü oyuncular var. Bu sene Turgutlu'yu futbolda mutlu bir şehir haline getireceğiz. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile bu olacak." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek
Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek
Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek
Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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