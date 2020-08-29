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Hazırlık maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, TFF 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçına ilişkin "Genel olarak iyi iş çıkardık.

Hazırlık maçının ardından
29.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:18

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, TFF 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçına ilişkin "Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var." dedi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Newton, gençler ve diğerler futbolcular için iyi bir antrenman olduğunu belirtti.

Bazı futbolcuların kendi mevkilerinde, bazılarının da farklı yerlerde oynadıklarını anlatan Newton, "Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var. Bunları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. İyi mücadele oldu. Yeni transferlerin gösterdiği performanslardan memnunum. Adaptasyon açısından onlar adına çok zor olacak. Başka bir ülkeden gelip başka bir ülkede futbol oynamak zor. İlerleyen zamanda adaptasyon sorununu da atlatınca takıma daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Samsunspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Kazanımları olan bir maç oynadıklarını aktaran Sağlam, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Transfer ettiğimiz oyuncuların takıma geç katılması maçta olmalarını engelledi. Pazartesi günü aramıza katılacaklar olacak. Onları da aramıza alıp 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde takımımızın içine katacağız. Bütün amacımız, ligin sonunda ulaşmak istediğimiz şampiyonluk ve Süper Lig özlemini sonlandırabilmektir. Bütün çalışmamız bu yönde ilerliyor. Yeni gelecek arkadaşlarla takımımız çok daha güçlü ve alternatifli olacak. Bu lig mücadelesinin sonunda taraftarın yıllarıdır özlediği Süper Lig'e ulaşacağımızı umuyorum. Trabzonspor takımına da buraya geldikleri için teşekkür ederim. Onlara da lig mücadelesinde başarılar diliyorum. İki takım arasındaki dostluk için iyi bir maç oldu."

Kaynak: AA

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