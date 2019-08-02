Hazırlık maçı yarıda kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile oynadığı hazırlık maçı, futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından soyunma odasına giden Balıkesirsporlu oyuncuların sahaya dönmemesi nedeniyle yarıda kaldı.

Zafer Stadyumunda oynanan hazırlık maçı 2-1 Balıkesirspor'un üstünlüğüyle devam ederken, 62. dakikada Balıkesirsporlu Furkan ile Afjet Afyonsporlu Mehmet Tosun, iki mücadele sonrası tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraftarların sahaya içinde su bulunan pet şişe atmasıyla gerginlik arttı. Olayların büyümesi üzerine Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, takımını soyunma odasına götürdü.

Karşılaşmanın hakemleri bir süre bekledikten sonra Balıkesirspor takımının sahaya dönmemesi üzerine maçı bitirdi.

Kaynak: AA