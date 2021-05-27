Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.

80. dakikada ceza yayı önünden Enes Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti.

90. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza xx, Fatlum Berisha xx, Bujar Selimaj xx

Türkiye: Altay Bayındır xx (Gökhan Akkan dk. 73 x), Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Rıdvan Yılmaz xx (Efecan Karaca dk. 46 x), Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı xx, Orkun Kökçü xxx (Abdulkadir Ömür dk. 67 x), Halil Akbunar xx (Ozan Tufan dk. 84 ?), Cengiz Ünder xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxx (Enes Ünal dk. 67 x)

Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Azerbaycan: Balayev xx, Guseynov xx, Medvedev xx, Krivotsyuk xx, Qarayev xx, Hüseynov xx (Tural Bayramov dk. 72 x) Makhmudov xxx (Mustafayev dk. 79 x), İbrahimli xx (Khachaev dk. 46 x), Caferquliyev xx (Salahli dk. 63 x), Alasgarov xx (Khalilzade dk. 79 x), Sheydaev xx (Ghorbani dk. 63 x)

Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Mammadov, Haghverdi, Tashkin, Sadikhov

Teknik Direktör: Giovanni de Biassi

Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan), Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)

Sarı kartlar: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)

(Erdal Anak/İHA)

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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