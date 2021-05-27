Hazırlık maçı: Türkiye: 2 Azerbaycan: 1 (İlk yarı)
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov'a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay'ı geçerek filelerle buluştu. 0-1
34. dakikada Orkun'un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-1
44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev'den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Genc Nuza xx, Fatlum Berisha xx, Bujar Selimaj xx
Türkiye: Altay Bayındır xx, Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Rıdvan Yılmaz xx, Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı xx, Orkun Kökçü xx, Halil Akbunar xx, Cengiz Ünder xx, Halil Dervişoğlu xxx
Yedekler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Abdulkadir Ömür, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Azerbaycan: Balayev xx, Guseynov xx, Medvedev xx, Krivotsyuk xx, Qarayev xx, Hüseynov xx, Makhmudov xxx, İbrahimli xx, Caferquliyev xx, Alasgarov xx, Sheydaev xx
Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Salahli, Mammadov, Khachaev, Haghverdi, Tashkin, Khalilzade, Tural Bayramov, Sadikhov, Ghorbani
Teknik Direktör: Giovanni de Biassi
Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan) Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye) - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı