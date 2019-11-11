Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 4

11.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:31

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, İzmir'de Ukrayna ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibine 4-0 mağlup oldu.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Deybet Gök xx, Sedef Aktan xx

Türkiye: Selda Akgöz x (Bedriye Cam dk. 86 ?), Berna Yeniçeri x, Ebru Topçu xx, İpek Kaya x, Didem Karagenç x (Büşra Barut Dk. 46 x), Sevgi Çınar xx (Birgül Dk. 77 x), Medine Erkan x, Fatma Kara x (Arzu Karabulut dk. 46 x), Selen Altunkulak xx, Dilan Ağgül x (Gizem dk. 77 x), Kader Hançer x (Başak dk. 86 ?)

Ukrayna: Samson xx, Pantsulaia xx, Kravets xx, Shmatko xx (Kovtun dk. 77 x), Basanska xx (Korsun dk. 74 x), Ovdiychuk x (Kunina dk. 46 x), Kalinina xx, Petryk xx (Kyteyeva dk. 77 x), Khimych xx, Kozlova x (Shevchuk dk. 46 x), Apanashchenko xx (Tarakanov dk. 74 x)

Goller: Khimych (dk. 9), Apanashchenko (dk. 14), Basanska (dk. 35), Kravets (dk. 71) (Ukrayna)

Sarı kartlar: Kovtun, Pantsulaia (Ukrayna)

(İHA)

Kaynak: İHA