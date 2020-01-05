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Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - Vanspor: 1

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 2 Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

05.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:05
Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - Vanspor: 1

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 2 Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Antalya 'ye birçok takım devre arası hazırlıklarını sürdürürken, TFF 2. Lig ekibi Samsunspor ile 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Samsunspor 2-1'lik skorla kazanırken kırmızı-beyazlılar adına golleri Guido Koçer ve Kubilay Yavuz kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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