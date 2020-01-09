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Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1

Keçiörengücü hazırlık maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

09.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:17
Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1

Keçiörengücü hazırlık maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.


TFF 1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam eden Keçiörengücü, ilk hazırlık maçında Süper Lig takımı MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mor menekşelerin yeni transferi Jeremy Bokila ile 84. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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