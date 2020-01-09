Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1

09.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:17

Keçiörengücü hazırlık maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.



TFF 1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Keçiörengücü, ilk hazırlık maçında Süper Lig takımı MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mor menekşelerin yeni transferi Jeremy Bokila ile 84. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA