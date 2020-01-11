Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys
Hazırlık maçı Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.
11.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:33
Hazırlık maçı
Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması
Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys
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