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Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys

Hazırlık maçı Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.

11.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:33
Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys

Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması

Maçtan detaylar - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys
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