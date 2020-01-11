11.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:33

Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması

Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.

Kaynak: AA

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