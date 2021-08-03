Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir ile Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir, Hatayspor'u konuk etti. 33. dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 74. dakikada Boupendza'nın golüyle Hatayspor, skoru 1-1'e getirdi. 80. dakikada Berkay'ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçerken, 86. dakikada Hatayspor'un yeni transferi Saint-Louis, skoru 2-2 yaptı mücadele bu sonuçla sona erdi. - İSTANBUL

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 Hatayspor: 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:56:35. #1.15#

title