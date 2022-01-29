Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 1 Partizan: 0
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Antalya Belek'te oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0 mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir, Antalya Belek'te oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Başakşehir, oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı Epureanu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı - Spor