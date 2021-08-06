Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0
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Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İki takım da hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

-İHA-

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 - Haberler
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