Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de verilen milli arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı anlaşma gereği 35 dakika üzerinden oynandı. Müsabakayı Rizespor 34. dakikada Tunay Torun'un attığı golle 1-0 kazandı.

(İHA)

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Semih Yalçın Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Jason Statham Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 20:31:36. #1.16#
title