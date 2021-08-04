Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 5 Karagümrük: 1

Yeni sezon öncesi Kasımpaşa, hazırlık maçında Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi Kasımpaşa, hazırlık maçında Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi Kemerburgaz Tesisleri'nde Karagümrük ile hazırlık maçı oynadı. Ev sahibi ekip rakibi karşısında çok üstün bir oyun sergilerken sahadan 5-1 galip ayrıldı. Paşa'nın golleri 23. dakikada Kevin Varga, 29. dakikada Yusuf Erdoğan, 36, 50 ve 57. dakikalarda Umut Bozok'tan gelirken, Karagümrük'ün tek golünü ise 55. dakikada Andrea Bertolacci kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı