Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
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Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2

Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. 6. dakikada Umut Bozok ile Kasımpaşa 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Nwakaeme bordo-mavililer adına eşitliği getiren golü kaydetti. 78. dakikada Gervinho'nun fileleri havalandırmasıyla Karadeniz ekibi 2-1 maçtan galip ayrıldı.

(İHA)

Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2 - Haberler Spor
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