Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1

- Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1ANTALYA - Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.

- Hazırlık Maçı: Gazişehir Gaziantep: 0 - Altay: 1

ANTALYA - Gazişehir Gaziantep ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.
Liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Gazişehir Gaziantep ve Altay hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Altay Andres Tatos'un golüyle 1-0 kazandı.

Kaynak: İHA
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