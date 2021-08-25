Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 BB. Erzurumspor U19: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 BB. Erzurumspor U19: 0

Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 BB. Erzurumspor U19: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Elazığspor, ikinci özel maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakayı Elazığspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve moral buldu. Bordo-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 2. ve 32. dakikalarda Cihan Aslan, 82. dakikada Görkem, 83. dakikada Selim Enes ve 90. dakikada Gökhan'dan geldi. - ELAZIĞ

Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 BB. Erzurumspor U19: 0
Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 BB. Erzurumspor U19: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Mustafa Varank Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mert Günok Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 BB. Erzurumspor U19: 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:41:39. #1.16#

title