Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Medipol Başakşehir: 0

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün oynadığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün oynadığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar maça; Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın 11'i ile maça başladı. Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Fabrice Nsakala, Bilal Ceylan ve Kartal Kayra Yılmaz, yedek kulübesinde yer aldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında; Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken; Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 48. dakikada Güven'in kaydettiği golle M. Başakşehir karşısında öne geçti (1-0). Maçın ilerleyen dakikalarında skorda değişiklik olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı