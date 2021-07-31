Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3
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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynadı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kayseri ekibi, 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Öte yandan maçın 35. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı. Siyah-beyazlılar daha önce de Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 1-0 galip tamamlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 3 - Haberler
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