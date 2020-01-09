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Hazırlık maçı: Başakşehir: 0 - Fortuna Sittard: 3

Başakşehir, hazırlık maçında Hollanda takımı Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu.

09.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:04
Hazırlık maçı: Başakşehir: 0 - Fortuna Sittard: 3

, hazırlık maçında takımı Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu.


Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Belek'te devam eden Başakşehir, hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile karşılaştı. İstanbul temsilcisi mücadeleyi 3-0 kaybetti. Sittard'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss, 51. dakikada da Diemers attı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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