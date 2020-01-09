Hazırlık maçı: Başakşehir: 0 - Fortuna Sittard: 3
Başakşehir, hazırlık maçında Hollanda takımı Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu.
09.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:04
Başakşehir, hazırlık maçında Hollanda takımı Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Başakşehir, hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile karşılaştı. İstanbul temsilcisi mücadeleyi 3-0 kaybetti. Sittard'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss, 51. dakikada da Diemers attı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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