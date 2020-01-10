Hazırlık maçı: Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0
Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi, Junior Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.
10.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:10
Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi, Junior Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 36. dakikada Fernandes kaydetti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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