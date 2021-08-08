Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Hatayspor, Hatay Stadyumu'nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.

A. Hatayspor, Hatay Stadyumu'nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Kamara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Dylan Louis sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

19. dakikada Mehdi'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Dylan Louis, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, Güney gole izin vermedi.

30. dakikada Dylan Louis'in pasında Emre Çolak ceza sahasından dışından sert vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

42. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı korner vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Dylan Louis'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mert Bulut xx, Mahmut Gülle xx

Hatayspor: Munir xxx, Kamil Ahmet x, Sackey x (Onur Ergün dk. 28 xx), Burak Öksüz xx, Sam Adekugbe xx, Riberio xxx, Mehdi Boudjemaa xx Dylan Louis xx, Kamara xx, Emre Çolak xxx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım, Boupendza, Popov, Muhammed Mert, Burak Can, Traore, Lobjanidze

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK: Güney Güvenç xx, Djılobodjı x, Ertuğrul Ersoy xx, Toşca x, Jefferson xx, Olkıwski xx, Recep Niyaz xx, Borven x, Mendyl xx, Sagal xx, Dicko xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Ulaş Zengin, Kenan Özer, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim, Yusuf Türk, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Dylan Louis (dk. 42) (Hatayspor)

Sarı kart: Riberio (Hatayspor) - HATAY

Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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