Hazırlık Maçı: 24 Erzincanspor: 1 Elazığspor: 0

3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

3. Etap hazırlık kampına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından 24 Erzincanspor'a ilk yarıda yediği tek golle mağlup oldu. Yüksek İrtifa 9 No'lu Kamp Sahası'nda oynanan maçta Erzincan ekibi 19. dakikada İbrahim'in attığı golle 1-0 öne geçti. Oyun sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran 24 Erzincanspor sahadan galip ayrıldı. Elazığspor 3. Etap Kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift çalışma ile devam edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı