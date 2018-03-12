Hazırladıkları Yiyecekleri Elleriyle Mehmetçiğe Teslim Ettiler

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Zehra Anne Çocuk Kur'an Kursu görevlileri, vatandaşlar ve muhtarlarla el ele vererek hazırladıkları yiyecekleri kendi elleriyle götürerek sınırda bulunan Şehit Teğmen Zafer Toka karakoluna teslim etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe vatandaşların desteği devam ediyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinden yaklaşık 50 kişilik grup hazırladıkları meyve, sebze, çay, elma gibi yiyeceklerle birlikte otobüsle Hatay sınırına gitti. Burada 81 ilden gelen vatandaşlarla birlikte Mehmetçiğe moral vermek amacıyla bir araya gelen 50 kişilik grup, hazırlamış oldukları erzağı Kırıkhan'da bulunan Şehit Teğmen Zafer Toka Karakolu'na teslim etti.

"Sizin desteklerinizi görünce duygulanıyoruz"

Şehit Teğmen Zafer Toka karakolunda görev yapan binbaşı, destekleri görünce duygulandıklarını belirterek, "Ben burada Kırıkhan'da görev yapıyorum. Sizden, vatandaşlardan gelen malzemeleri içeride fiili olarak geceli gündüzlü görev yapan arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bizim için de çok iyi oldu. Sizin desteklerinizi görünce duygulanıyoruz" dedi. - SİVAS